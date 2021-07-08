Центр социального обслуживания "Беговой" капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В территориальном центре социального обслуживания "Беговой", расположенном по адресу улица Правды, дом 3А, проведут капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
В рамках работ планируется обновить фасады, отремонтировать декоративные элементы, цоколя, заменить окна и двери. У главного входа установят металлический пандус для маломобильных граждан. В помещениях в порядок приведут стены и потолки, заменят напольные покрытия.
Ремонт также коснется систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Будут заменены кирпичные и деревянные перегородки внутри здания.
При этом отмечается, что планировка и назначения помещений не поменяются.
Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Царицыно" проведут капитальный ремонт светомузыкального фонтана на острове Подкова в акватории Царицынского пруда.
В чаше фонтана устранят протечки и трещины, загерметизируют и уплотнят швы бетонирования, установят новое насосное оборудование, галогенные светильники подсветки заменят современными светодиодными.
Все работы планируется завершить в течение семи месяцев.
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