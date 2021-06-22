"Дом со зверями" на Чистых прудах отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Историческое здание, известное как "Дом со зверями", расположенное по адресу Чистопрудный бульвар, дом 14, отремонтируют. Уже согласована проектная документация. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Фасады промоют, отремонтируют кирпичную кладку стен и знаменитые лепные декоративные элементы. В местах повреждения стены обработают защитными препаратами. Заменят отливы на балконах, уложат новую плитку, очистят от коррозии и окраски ограждения и другие металлические элементы", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Уточняется также, что в здании будет обновлена проводка и система водоснабжения. Рабочие отремонтируют чердак и заменят кровлю. В подъездах приведут в порядок полы вестибюлей и лестничных площадок, сами лестницы и перила, а также заменят почтовые ящики.
Построенный в 1908 года "Дом со зверями" является объектом культурного наследия регионального значения. Свое название он получил из-за барельефов животных и птиц на фасаде, выполненные по эскизам художника Сергея Вашкова, ученика Виктора Васнецова.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Арбат проведут капитальный ремонт в сталинской пятиэтажке, расположенной по адресу Панфиловский переулок, дом 1/16, строение 1.
В здании отремонтируют крышу, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и инженерных систем электроснабжения, а также приведут в порядок подъезды и подвалы. На данный момент специалисты разрабатывают детальный проект.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: