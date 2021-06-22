"Дом со зверями" на Чистых прудах отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Историческое здание, известное как "Дом со зверями", расположенное по адресу Чистопрудный бульвар, дом 14, отремонтируют. Уже согласована проектная документация. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Фасады промоют, отремонтируют кирпичную кладку стен и знаменитые лепные декоративные элементы. В местах повреждения стены обработают защитными препаратами. Заменят отливы на балконах, уложат новую плитку, очистят от коррозии и окраски ограждения и другие металлические элементы", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Уточняется также, что в здании будет обновлена проводка и система водоснабжения. Рабочие отремонтируют чердак и заменят кровлю. В подъездах приведут в порядок полы вестибюлей и лестничных площадок, сами лестницы и перила, а также заменят почтовые ящики.

Построенный в 1908 года "Дом со зверями" является объектом культурного наследия регионального значения. Свое название он получил из-за барельефов животных и птиц на фасаде, выполненные по эскизам художника Сергея Вашкова, ученика Виктора Васнецова.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Арбат проведут капитальный ремонт в сталинской пятиэтажке, расположенной по адресу Панфиловский переулок, дом 1/16, строение 1.

В здании отремонтируют крышу, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и инженерных систем электроснабжения, а также приведут в порядок подъезды и подвалы. На данный момент специалисты разрабатывают детальный проект.

