Фасад первого московского дома-коммуны отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве специалисты отремонтируют фасад дома 22 на улице Лестева. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта.

Здание в стиле конструктивизма было построено в 1930 году. Дом является частью жилого квартала кооператива "1-е Замоскворечье". В нем дома расположены под прямым углом друг к другу, а относительно сетки улиц повернуты на 45 градусов. Это позволяет формировать квадратные и треугольные дворы.

Фасады украшает краснокирпичная кладка, а углы и элементы-эркеры сделали светлых цветов по эскизам немецкого мастера Хиннерка Шепера.



Дом-коммуна является первым в Москве. Его построили по просьбе работающих – членов данного кооператива. Ранее жилой комплекс был обнесен каменной оградой.

Ранее сообщалось, что фасад исторического дома на Поварской улице отремонтируют в 2021 году. Дом построили в 1914 году на средства известного столичного адвоката – сына богатого иркутского купца Иосифа Кальмеера. Он мечтал, чтобы там жили знаменитые художники и поэты.

