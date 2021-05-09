Фасад первого московского дома-коммуны отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве специалисты отремонтируют фасад дома 22 на улице Лестева. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта.
Здание в стиле конструктивизма было построено в 1930 году. Дом является частью жилого квартала кооператива "1-е Замоскворечье". В нем дома расположены под прямым углом друг к другу, а относительно сетки улиц повернуты на 45 градусов. Это позволяет формировать квадратные и треугольные дворы.
Фасады украшает краснокирпичная кладка, а углы и элементы-эркеры сделали светлых цветов по эскизам немецкого мастера Хиннерка Шепера.
Дом-коммуна является первым в Москве. Его построили по просьбе работающих – членов данного кооператива. Ранее жилой комплекс был обнесен каменной оградой.
Ранее сообщалось, что фасад исторического дома на Поварской улице отремонтируют в 2021 году. Дом построили в 1914 году на средства известного столичного адвоката – сына богатого иркутского купца Иосифа Кальмеера. Он мечтал, чтобы там жили знаменитые художники и поэты.
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