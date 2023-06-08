Строительство образовательного комплекса на 350 мест началось в районе Филевский Парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты приступили к возведению образовательного комплекса с блоком начальных классов и детским садом на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, комплекс подразумевает 225 мест для начальных классов и 125 мест для детского сада. Общая площадь трехэтажного объекта составит 9,4 тысячи "квадратов".

В блоке начальных классов предусмотрены зал на 150 мест с эстрадой, информационный центр, обеденный зал на 125 мест, учебные кабинеты, игровые комнаты для группы продленного дня, медицинский кабинет, хозяйственные и технические помещения, а также зал для общей физической подготовки.

Левкин рассказал, что детский сад, помимо групповых, будет включать музыкальный и физкультурный залы, кабинет учителя-логопеда и методический кабинет. Кроме того, специалисты предусмотрели, что изолированные друг от друга групповые ячейки будут принадлежать каждой отдельной детской группе. В состав групповой ячейки войдут раздевалка, игровая, спальня, буфет и туалет.

Глава департамента добавил, что на территории комплекса появятся прогулочные площадки детского сада, участки для подвижных игр и физкультурно-спортивные площадки, а также зона огородничества и общая площадка отдыха. Объект станет частью жилого комплекса "Барклая 6", который находится недалеко от набережной и парка "Фили", в 10 минутах ходьбы от станций метро "Парк Победы", "Фили" и "Багратионовская".

Ранее стало известно, что в столичном Нижегородском районе началось строительство образовательного комплекса в составе ЖК "Перовское 2". Учебный корпус будет расположен на Перовском шоссе. Сам ЖК находится в семи минутах ходьбы от станций "Нижегородская" метро и МЦК.

В ближайшие два года в Москве построят 63 образовательных учреждения