Расписание пригородных электричек изменится 11–14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения пригородных поездов Московской железной дороги изменится с 11 по 14 июня, говорится на сайте МЖД.

Отмечается, что в праздничные дни расписание изменится на всех направлениях МЖД. "Обращаем внимание пассажиров, что движение поездов будет осуществляться следующим образом: 11 июня – расписанием пятницы; 12 и 13 июня – субботы; 14 июня – воскресенья", – говорится в сообщении перевозчика.

Так, в МЖД попросили учитывать данные изменения, а также планировать свою поездку заранее. Найти расписание поездов люди могут на портале РЖД, в приложении для телефонов, а также на вокзалах.

Ранее россиянам напомнили о короткой рабочей неделе. 12 июня в стране по традиции объявлен выходной день. В результате рабочими будут только дни с 8 по 11 июня. Изменения в режиме работы связаны с празднованием Дня России.