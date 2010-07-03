Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 9 по 11 мая

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Парковка на улицах столицы будет бесплатной с 9 по 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Как напомнили водителям в АМПП, в честь государственных праздников 9, 10 и 11 мая парковаться на столичных улицах можно будет бесплатно. При этом автомобилистов предупредили, что в воскресенье, 12 мая, в зонах с тарифом 380 рублей в час парковка будет платной.

Сотрудники АМПП посоветовали москвичам и гостям города, паркуясь, обращать внимание на информационные щиты. С тарифами также можно ознакомиться на сайте "Московского паркинга" или в мобильном приложении "Парковки Москвы", отметили в пресс-службе. Там же представлен календарь с днями бесплатной парковки. "Отметим, что в праздничные дни парковки со шлагбаумом работают в платном режиме", – цитирует сообщение АМПП Агентство "Москва".

Кроме того, представители АМПП напомнили, что 9 мая в связи с военным парадом и другими праздничными мероприятиями для проезда перекроют некоторые улицы Москвы. Водителям рекомендовали изучить схему перекрытий на Едином транспортном портале и заранее спланировать свой маршрут. Автомобилистов также призвали соблюдать правила дорожного движения и парковки, чтобы не мешать движению городского транспорта.