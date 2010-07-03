Какие улицы перекроют в Москве 7–9 мая

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В ближайшие дни столичным автомобилистам стоит быть внимательнее, планируя поездки: на нескольких улицах в связи с мероприятиями в честь Дня Победы будет перекрываться движение.

7 мая в ТиНАО с 11:00 до 11:30 перекроют Проектируемый проезд № 5258 – от дома 19а в 1-м микрорайоне до улицы Атласова, сообщает портал мэра и правительства столицы.

8 мая с 09:45 до 11:00 закроют участок Солнцевского проспекта – от улицы Щорса до улицы Богданова, с 12:00 до 13:00 – часть улицы Мусы Джалиля – от Хордового до Орехового проезда. В этот же день с 12:00 до 12:40 нельзя будет проехать по улице Малышева, а также по улице Юных Ленинцев. Водители с 15:00 до 17:30 не смогут проехать в поселке Завода Мосрентген – от дома 33 до храма Святой Живоначальной Троицы.

9 мая с 10:30 до 22:00 перекроют участок улицы Богданова, с 13:30 до 15:00 – на Солнцевском проспекте – от улицы 50 лет Октября до улицы Богданова, с 14:30 до 20:30 – на улице Скульптора Мухиной – от улицы Шолохова до пересечения с Чоботовской улицей.

Также с 18:00 до 22:30 будут действовать перекрытия на площади Тверская Застава, с 11:30 до 13:30 — на Большой Декабрьской улице и улице Сергея Макеева.

С утра и до 22:30 перекроют участок улицы Волхонки – от Бульварного кольца до Всехсвятского проезда, а с 12:30 до 13:30 — Салтыковскую улицу в районе пересечения с улицей Рудневкой. С 11:00 до 14:00 для транспорта будет недоступен отрезок Местного проезда – от дома 52 до дома 9а. С 11:30 до 13:00 водители не смогут проехать по Театральной улице – от дома 4 до дома 15.

Ранее сообщалось, что 7 мая с 13:00 до 16:30 закроют проезд на улице Косыгина, Воробьевской набережной и Университетском проспекте. 8 мая с 12:00 до 16:30 ограничат движение на участке село Источник – Починки – Мешково – Чернецкое – Жохово – Центральная улица в поселке Кленово.