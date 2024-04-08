Прием заявок на 11-й конкурс "Бюджет для граждан" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начался прием заявок на 11-й конкурс "Бюджет для граждан". Об этом сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

"Бюджет для граждан" – это конкурс для всех, кто интересуется вопросами бюджета. Принять в нем участие могут горожане всех возрастов и профессий. Несмотря на столичный статус, конкурс открыт для жителей других субъектов РФ", – цитируют Зяббарову на портале мэра и правительства Москвы.

Участники впервые смогут представить проекты инструкций для ознакомления с бюджетными данными, а также организации внеклассных занятий для школьников по повышению бюджетной грамотности. Лучшие идеи реализуют в столичных сферах.

В 2024 году перечень номинаций расширили. Теперь все желающие могут поучаствовать в номинациях "Лучший сценарий внеклассного занятия "Бюджетная грамотность для школьников", "Навигатор по бюджету глазами студента" и других.

Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе можно на сайте. Заявки на участие будут принимать до 29 мая.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации". Победители, представившие лучшие цифровые решения, получат один миллион рублей и возможность внедрить собственные разработки.

