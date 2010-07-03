В Текстильщиках отремонтируют один из корпусов школы №687

Капитальный ремонт здания дошкольной образовательной организации № 687 проведут в Текстильщиках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
В пресс-службе отметили, что в рамках проекта в помещении проведут отделочные и ремонтные работы. Планируется замена рулонного гидроизоляционного ковра, а также восстановление фасадов.
"Запланирован ремонт площадок и ступеней крылец, замена козырьков над входами и металлического пандуса с ограждениями, а также частичная закладка проемов кирпичной кладкой и демонтаж металлических решеток первого этажа", – уточняют в пресс-службе.
Помимо этого, в помещении планируют поменять ненесущие перегородки, а также заменить оконные блоки и три малых лифта.
В пресс-службе также отметили, что в рамках капитального ремонта создадут технологический комплекс универсального зала. В нем будут проводить учебно-познавательные, торжественные и праздничные мероприятия с показом мультимедийных программ и видеофильмов.
Ранее специалисты завершили реставрационные работы в выявленном объекте культурного наследия "Ткацкий корпус золотоканительной фабрики Алексеевых, конец XVIII – XIX веков", который находится по адресу: улица Волочаевская, дом 40г, строение 4.
Специалисты привели в порядок фасады здания, выполненные в стиле классицизм, а также приспособили внутренние помещения под современные нужды. Также отремонтировали и утеплили кровлю, усилили фундаменты, заменили окна и двери, окрасили стены.
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