Капремонт комплекса зданий проведут в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Капитальный ремонт комплекса зданий проведут в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.
Объекты находятся на улице Каретный ряд, а также в Малом и Среднем Каретных переулках. Некоторые из них были построены в 1917 году. В ходе внешних работ у зданий отремонтируют фасады, откосы и архитектурные элементы.
Внутри ремонт затронет помещения общего пользования: лестничные марши, промежуточные площадки, тамбуры и коридоры. Будут заменены системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Облик здания и внутреннюю планировку сохранят. Для ремонта фасадов установят строительные леса, а работы внутри здания пройдут вручную. Максимально будут использоваться средства малой механизации без применения ударных механизмов. Капремонт должен занять 14 месяцев.
В этом году реконструкция также ожидается в метро: на станциях "Лубянка", "Красные ворота" и "Кропоткинская". На 2019 год запланированы реконструкция и капитальный ремонт 14 объектов подземки.
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