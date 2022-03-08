Волонтеры раздали свыше 100 тыс цветов москвичкам в рамках акции "Вам, любимые"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Волонтеры Москвы 8 марта раздали более 100 тысяч цветов москвичкам в рамках акции "Вам, любимые", приуроченной к Международному женскому дню. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного комитета общественных связей и молодежной политики сообщает ТАСС.
"В Международный женский день, 8 Марта, волонтеров с тюльпанами можно встретить на городских улицах, площадях, у станций метро, в парках и аллеях", – рассказал председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
В частности акция проходит на Речном вокзале, на ВДНХ, в парках "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", а также в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького.
С праздником добровольцы поздравили и сотрудниц московского городского наземного транспорта и столичного метрополитена. Волонтеры дарили букеты тюльпанов женщинам-водителям электробусов, трамваев, автобусов, а также кассирам и контролерам безопасности метро.
"Традиционно 8 марта волонтеры и молодежь нашего города поздравляют москвичек с наступившим праздником весны. В Международный женский день сотни тысяч цветов, прекрасное настроение, улыбки и теплые пожелания дарят наши ребята милым дамам столицы", – отметила Драгунова.
Она добавила, что присоединиться к акции и отправить открытку "Вам, любимые!" в любой город России могли все желающие. Сделать это было можно бесплатно с 4 по 8 марта. В рамках акции на центральных площадках города были установлены брендированные ящики с надписью "Вам, любимые" и специальные арт-объекты в виде сердца.
Ранее на площади Промышленности ВДНХ постоянные участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", всадники Кремлевской школы верховой езды поздравили прекрасных дам с Международным женским днем. Всадники верхом на лошадях преподнесли букеты каждой присутствовавшей женщине.
Волонтеры столицы раздали более 100 тыс цветов москвичкам в Международный женский день
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