Катки в парке "Красная Пресня" и в саду "Эрмитаж" закрыли из-за теплой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Катки в парке "Красная Пресня" и в саду "Эрмитаж" не будут работать 8 Марта. Их закрытие связано с установившейся теплой погодой, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что ледовые площадки в саду имени Баумана и Парке Горького работают в обычном режиме. В честь праздника в саду Баумана для женщин организован бесплатный вход. Также там запланировано проведение дискотеки на коньках.

Кроме того, в Парке Горького на катке работает художник, который рисует скетч-портреты посетительниц.

Известно, что праздничную программу к Международному женскому дню подготовили 18 столичных парков. Там пройдут всевозможные концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.