Более 300 семей планируют расселить по программе реновации в Северном Тушине до конца июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расселение участников программы реновации в Северном Тушине начнется в первом полугодии 2021 года. В новые квартиры переедут более 300 семей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"Семьи из пятиэтажек и панельных домов на улице Героев Панфиловцев в первом полугодии переедут в новостройку на улице Туристской, доме 14", – рассказал глава ведомства Сергей Левкин.

Также на территории района запланировано строительство детского сада на 350 мест, школы на 400 учащихся, поликлиники на 320 посещений в смену и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ранее стало известно, что расселение почти 80 семей по программе реновации в Восточном Измайлове запланировано в первом полугодии 2021 года.