Здание картинной галереи появится на Бутырской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Здание картинной галереи планируют построить на севере Москвы по адресу Бутырская улица, владение 1. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, правообладателем земельного участка выступает Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко.

Неиспользуемое здание в 1 280 квадратных метров, которое расположено на участке 0,18 гектара, планируют демонтировать.

Проектно-изыскательные работы будут осуществляться по Адресной инвестиционной программе, в рамках которой предусматриваются строительство и реконструкция 21 объекта культуры в течение ближайших трех лет.

К примеру, после реставрации откроется кинотеатр "Ударник", здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке и павильоны "Кролиководство" и "Главтабак" на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что для Московского архитектурного института планируют построить два новых учебных корпуса. Общая площадь зданий составит порядка 2,9 тысячи квадратных метров.