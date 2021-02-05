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Город

10:12

Два новых учебных корпуса МАРХИ построят в центре Москвы

город строительство

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Для Московского архитектурного института планируют построить два новых учебных корпуса. Общая площадь зданий составит порядка 2,9 тысячи квадратных метров, сообщает Москомстройинвест.

Градостроительно-земельная комиссия города одобрила использование земель по адресу улица Рождественка, владение 11.

"Решение касается квартала, ограниченного улицами Рождественкой, Кузнецкий Мост, Неглинной и Сандуновским переулком", – уточнили в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что на участке площадью 1,2 гектара можно будет разместить два корпуса МАРХИ. В настоящий момент на участке находятся корпуса общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Еще там есть объекты незавершенного строительства.

Ранее говорилось, что деловой комплекс появится на Автозаводской улице. На первом этаже разместятся офисы, кафе и рестораны, а наверху будут опенспейсы.

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