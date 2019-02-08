По программе реновации расселяют одновременно 49 домов

Фото: Юлия Иванко/портал мэра и правительства Москвы

Еще одну пятиэтажку по программе реновации жилого фонда расселяют в Москве. Всего в столице стало 49 расселяемых домов, рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Началось переселение жителей дома по адресу: улица Новочеремушкинская, дом 10, корпус 1 в районе Академический на юго-западе города. Они переезжают в две новостройки на улице Дмитрия Ульянова.

С начала года это второй дом по программе реновации, жители которого получают смотровые ордера на новые квартиры. "Таким образом, на сегодняшний день идет переселение из 49 подлежащих сносу домов в 32 стартовых дома в 15 районах столицы", – заключил Левкин.

7 февраля в программу добавили еще один дом. Теперь в Москве количество домов, включенных в программу реновации жилищного фонда, достигло 5172.

В 2019 году программа реновации придет в ТиНАО. В семи населенных пунктах планируется построить 560 тысяч квадратных метров жилья.

Некоторые участники программы при расселении могут докупить площади за свои деньги. Такой вариант предпочли 80 процентов семей.