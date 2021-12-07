На круглогодичной ярмарке в Москве представили продукцию Карелии

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Продукцию карельских производителей представили на круглогодичной ярмарке в столичном районе Косино-Ухтомский.
Ярмарка в купеческом стиле работает по адресу Святоозерская улица, дом 1. На ней представлены уникальная мясо-молочная и рыбная продукция, а также мед, ягоды и грибы производителей ООО "Мясной дом Карелия", АО "Славмо", ЗАО "Холод Славмо", ООО "Деликат", ООО "Мама Карелия", ООО "Корела", ООО "Сямозерская сыроварня" и других.
С помощью ремесленных и гастрономических мастер-классов жителей и гостей города знакомят с национальными традициями, карельской кухней и народным творческом.
Ярмарка работает с 10:00 до 20:00 шесть дней в неделю. По понедельникам проводится санитарное обслуживание.
Ранее сообщалось, что в Москве с 10 декабря по 9 января пройдет традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество", для горожан будут работать праздничные ярмарки, катки и карусели. Все фестивальные площадки будут работать в строгом соответствии с правилами противоэпидемической безопасности. В частности, на входе будет проводиться бесконтактная термометрия и контроль масок, которые будут выдавать бесплатно в случае их отсутствия.
До открытия московского фестиваля "Путешествие в Рождество" осталось 4 дня
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