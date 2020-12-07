Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят в Кунцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят в столичном районе Кунцево, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Здание будет находиться по адресу улица Академика Павлова, владение 40, земельный участок 1. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что фасады здания общей площадью порядка пяти тысяч квадратных метров облицуют белыми керамогранитными панелями.

"Светлые рифленые фасады будут гармонично сочетаться с витражным остеклением рекреаций. В целом это качественный социальный проект, умело вписанный в окружающую среду. Отдельный акцент сделают на светящемся логотипе поликлиники", – рассказал Кузнецов.

Первый этаж и центральная часть поликлиники будут полностью остеклены. На четвертом этаже здания оборудуют конференц-зал на 49 мест. На территории вокруг учреждения высадят растения и организуют зоны отдыха.

Ранее сообщалось, что несколько медицинских учреждений построят на востоке столицы в ближайшие годы. В частности, началось возведение стационарного комплекса на территории ГКБ № 15 имени Филатова. Планируется создание шести операционных, смотровых палат, отделений, процедурных, лабораторий, операционных и других необходимых элементов.

