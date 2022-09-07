Две парковки со шлагбаумом в центре Москвы приостановят работу из-за Дня города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две парковки со шлагбаумом в центре Москвы не будут работать с 8 по 12 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 00:01 8 сентября до 8:00 12 сентября парковки со шлагбаумом № 9002 на Охотном Ряду и № 9006 на Театральной площади временно закроются", – говорится в материале.

Отмечается, что москвичи и гости столицы смогут припарковать свои автомобили на уличных стоянках на Неглинной улице и Петровке. В департаменте добавили, что полный список платных парковок можно найти в приложении "Парковки России" и на портале "Московский паркинг".

Ранее сообщалось, что ряд улиц в центре Москвы будут перекрыты с 5 по 12 сентября из-за мероприятий по случаю Дня города. Так, с 5 по 8 сентября в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках будет перекрыта одна полоса движения, а с ночи 8 сентября до 08:00 12 сентября указанные улицы будут полностью закрыты для транспорта.

