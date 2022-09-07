Москвичам рассказали о мастер-классах на окружных площадках фестиваля "День города"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Обширная программа мастер-классов ждет жителей столицы в рамках фестиваля "День города", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Так, гости мероприятия на площадках на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской, а также на Ключевой улице смогут познакомиться с видами общественного транспорта Москвы, разработать дизайн чехла для проездного и создать зет-карту МЦД.
О современных видах транспорта столицы можно будет узнать на площади Славы в Кузьминках, а в сквере по Олонецкому проезду в Медведкове, а также у станции "Некрасовка" появятся школы речного судоходства.
На бульваре Дмитрия Донского посетителям расскажут об архитектурных символах Москвы, там также можно будет создать макет усадьбы Салтыковых – Чертковых, особняка Морозова и научиться делать скетчи.
Объемные модели столичных вокзалов можно будет создать на улице Хачатуряна, а на Профсоюзной улице – исторические витражи в стиле станций московского метро. На улице Адмирала Руднева москвичи смогут создать объемные панорамные композиции с макетами достопримечательностей столицы.
На Городецкой улице и улице Перерва гости смогут написать картину акварелью и пастелью, а на Вешняковской улице и на Коптевском бульваре их познакомят с народным промыслами.
Кроме того, москвичей ждут и кулинарные мастер-классы. Так, на Ореховом бульваре, улицах Матвеевской и Профсоюзной и в сквере у Гольяновского пруда будет возможность приготовить грибную солянку, сырники с медом и ягодами, бефстроганов в сметане с картофелем по-пушкински и другие блюда. А на улицах Перерва, Святоозерской и бульваре Дмитрия Донского с посетителями поделятся секретами варения ухи по рецепту из первой поваренной книги. Щи из квашеной капусты по старомосковскому рецепту можно будет приготовить на Городецкой улице, улице Теплый Стан, а также на площади Славы.
Также гости фестиваля на Вешняковской, Ключевой и Митинской улицах, на Коптевском бульваре, на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской смогут принять участие в пленэрах.
В то время как со знаковыми образами Москвы можно будет познакомиться на улицах Хачатуряна и Адмирала Руднева.
Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что с 9 по 11 сентября в столице пройдет фестиваль по случаю празднования Дня города. Фестивальные площадки будут работать по всей Москве, на них пройдут концерты, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия. Большая программа предусмотрена в этом году на ВДНХ.
Москвичам рассказали, куда можно сходить в День города
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