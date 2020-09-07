Движение на двух улицах на западе Москвы ограничили до 15 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение на двух улицах на западе столицы ограничили по 15 октября из-за проведения работ на инженерных сетях, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Речь идет об улицах Семенова-Тян-Шанского и Михаила Певцова. На улице Семенова-Тян-Шанского движение ограничено в районе домов 31А и 49 по проспекту Вернадского.
На улице Михаила Певцова изменения произошли возле дома 108, строения 1, а также в районе дома 110, корпуса 3, строения 1, и у дома 96 по Ленинскому проспекту.
В информационном центре уточнили, что ограничения действуют на одну полосу движения с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений.
Ранее сообщалось, что в Москве ограничили движение на Андреевском мосту из-за проведения ремонтных работ. В каждом направлении работает одна полоса. Ограничения будут действовать до 29 ноября.
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