Движение ограничили на Андреевском мосту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ограничили движение на Андреевском мосту из-за проведения ремонтных работ. Ограничения будут действовать до 29 ноября, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"В связи с ремонтом на Андреевском мосту движение по нему ограничено. В каждом направлении будет работать одна полоса", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено в проезде Энтузиастов из-за работ на инженерных сетях. Работы ведутся в районе дома 15, строения 61. Существующее количество полос сохранили за счет пространства для парковки. Ограничения действуют до 30 сентября.

Также ограничено движение на четырех участках Третьего транспортного кольца в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения действуют до 19 ноября.

