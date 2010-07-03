РАНХиГС обзаведется новым зданием в Басманном районе

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Новый учебный корпус появится у Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Он расположится в Большом Харитоньевском переулке, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Проект разработан архитекторами ТПО "Прайд". Рядом с семиэтажным зданием площадью порядка 10 тысяч квадратных метров сделают площадь, где студенты смогут отдохнуть в перерывах между занятиями.

Как рассказал главный архитектор Москвы, пилоны корпуса, спроектированные со смещением, визуально будут напоминать корешки книг. По периметру нанесут названия известных литературных произведений.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Для отделки фасадов используют стеклофибробетон светло-серого оттенка, напоминающий натуральный камень. Буквенная гравировка появится также на плитах мощения на площади перед зданием.

В центре здания разместится атриум с лестницей и панорамными лифтами, на этажах обустроят учебные аудитории, кабинеты преподавателей и холлы.

Ранее сообщалось, что из-за строительных работ у Политехнического музея временно перенесут остановку у станции метро "Лубянка" в сторону метро "Китай-город".