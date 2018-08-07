В Москве пройдет 8-й по счету фестиваль "Времена и эпохи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

О подготовке и проведении фестиваля исторических реконструкций "Времена и эпохи. Собрание" рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании президиума правительства Москвы 7 августа.

Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в столице уже в восьмой раз. В этом году москвичи и туристы смогут посетить 30 площадок исторической реконструкции с 10 по 22 августа, уточнил Немерюк.

По словам главы ведомства, реконструкторы из 22 регионов России и 20 стран мира представят самые разные исторические эпохи – от каменного века до хрущевской оттепели. На фестиваль соберутся более трех тысяч участников из 300 клубов. Они разобьют лагеря в парках и скверах, а также на центральных улицах и площадях города. Маршрут по Бульварному кольцу будет включать десять километров "живой" истории.

По замыслу организаторов, на фестивальных площадках можно будет познакомиться с культурой, бытом, ремеслами, военным делом того или иного исторического периода. В частности, темой площадки на Тверском бульваре станут "Наполеоновские войны", на Рождественском бульваре – "Русско-турецкая война". На Страстном бульваре посетители увидят "Начало XX века глазами Антоши Чехонте", на Чистопрудном бульваре совершат виртуальное путешествие в эпоху викингов, а на Покровском – перенесутся в эпоху античности.

Кроме того, на Тверской площади воссоздадут атмосферу подмосковной дачи времен хрущевской оттепели. Там прозвучат джазовые композиции и стихи поэтов-шестидесятников. По соседству откроется антикварный аукцион, будут продавать газировку и мороженое.

В Новопушкинском сквере всех желающих познакомят с играми и игрушками разных эпох, а на Пушкинской площади пройдут средневековые рыцарские турниры.

Попробовать "советскую пепси-колу" и кильку в томатном соусе предложат на площадке "Московский дворик" 1970–1980-х годов у метро "Краснопресненская". А в парке "Дружба" будет работать "Школа рыцаря", где будущих воинов научат правилам ведения боя, принятым в XV столетии. Гостей также пригласят осмотреть выставку доспехов и примерить их. Подробная программа фестиваля "Времена и эпохи. Собрание" представлена на сайте мероприятия.