Тайны алхимии и армия Наполеона ждут москвичей на фестивале "Времена и эпохи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фестиваль "Времена и эпохи" будет проходить в Москве с 10 по 22 августа, сообщает портал мэра и правительства столицы. Для гостей откроют 30 площадок, горожане увидят костюмированные спектакли, смогут послушать лекции, прийти на исторические выставки и стать студентами средневекового университета.
Российские и европейские клубы реконструкторов воссоздадут эпохи от каменного до конца XX века. На Никитском бульваре можно будет ознакомиться с бытом начала XX века таким, каким его описал Антон Чехов в своих произведениях. Здесь покажут спектакли по мотивам его рассказов и пьес.
О работе Московского уголовного розыска расскажут на Страстном бульваре. В Камергерском переулке откроется средневековый университет, "студентам" которого откроют тайны алхимии. Они также разберутся в устройстве средневековых машин и изучат открытия Леонардо да Винчи.
На Тверском бульваре воссоздадут атмосферу Отечественной войны 1812 года. Там поставят шатры армии Наполеона и Александра I. Гости площадки побывают на полевой кухне и посмотрят на работу мастера полковой кузницы.
На площадке на Профсоюзной улице можно будет познакомиться с бытом железнодорожников середины XIX и XX веков. Провести время в духе стиляги гости фестиваля смогут на Тверской площади. На сцене прочитают популярные в 1960-е годы стихи, а по вечерам будут играть джаз.
Площадки будут работать каждый день с 11:00 до 21:00. Вход на них будет свободным.
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