На выставку Мунка в Третьяковке выстроилась огромная очередь

Фото: Агентство "Москва"

К Инженерному корпусу Третьяковской галереи с утра выстроилась очередь из желающих попасть на выставку произведений норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка.

До закрытия экспозиции остается неделя, все электронные билеты раскуплены, поэтому попасть на выставку можно в порядке живой очереди.

В кассах в среднем продают по 60 билетов в час, передает телеканал Москва 24. Часы работы музея продлены, сегодня выставка работает до 9 часов вечера. Со вторника, 9 июля, до воскресенья, 14 июля, корпус продлит работу до 23 часов.

"Я не поставлю интерес к Мунку выше интереса к Айвазовскому у наших людей. Тем не менее интерес колоссальный. Я бы назвал три причины. Во-первых, Мунк – мало того, что замечательный художник, он еще был хорошо известен в советское время. Вторая причина – грамотно построенная экспозиция в Третьяковке. Третья – общее повышение интереса к искусству", – рассказал заслуженный работник культуры РФ Сергей Заграевский.

На сайте музея говорится, что выставка Эдварда Мунка продолжает в Третьяковской галерее серию показов европейских художников, чье творчество оказало влияние на русскую культуру, служило ориентиром для отечественных мастеров: "Пит Мондриан. Путь к абстракции" (2013), "Джорджо де Кирико" (2017) и другие. Такие проекты позволяют увидеть новые контекстные сопоставления европейского и русского искусства.

На ретроспективе представлены более 120 экспонатов, в числе которых 64 живописных и 37 графических произведения, 14 авторских фотографий, а также мемориальные предметы и документы. На выставке можно увидеть и знаменитый "Крик", один из вариантов которого хранится в Музее Мунка.

