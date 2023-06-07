Бочкарев: годовой план ввода недвижимости выполнен в Москве на две трети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты построили и ввели в эксплуатацию 232 различных объекта общей площадью 5,65 миллиона "квадратов" с начала года на территории Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Исходя из этого, годовой план ввода недвижимости выполнен на две трети. По словам вице-мэра, около половины из них составляет жилье. Остальное представляет собой объекты социальной, деловой, коммерческой, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

"В городе соблюдается четкий баланс ввода жилья и инфраструктуры, позволяющий создавать максимально комфортные условия для жизни, работы и отдыха", – поделился Бочкарев.

Заммэра добавил, что порядка 75% всех введенных площадей приходится на долю инвесторов. Так, за счет частных средств с начала года было возведено 174 объекта площадью 4,5 миллиона "квадратов".

Ранее в пресс-службе Москомстройинвеста рассказали, что в Даниловском районе появится офисный комплекс площадью три тысячи квадратных метров. Объект построят по адресу Дубининская улица, владение 94А. Сейчас там расположены три нежилых здания суммарной поэтажной площадью 130 "квадратов".

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