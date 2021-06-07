Москвичей призвали не трогать выпавших из гнезда птенцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В начале летнего периода еще не научившиеся летать птенцы покидают гнезда, поэтому не стоит подбирать их и пытаться спасти, родители позаботятся о детенышах, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Так задумано природой, чтобы хищник, обнаруживший гнездо с птенцами, не мог уничтожить их всех сразу. Такие птенцы называются слетками. Они желторотые, недостаточно оперившиеся, выглядят очень беспомощными. Первое желание, которое возникает у человека, – это помочь и спасти", – рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что птенцы сидят на ветках или земле сначала недалеко от гнезда, затем перелетают на соседние деревья или кусты. Кроме того, они еще недостаточно взрослые для самостоятельной добычи пропитания.
"Поэтому таких птенцов нельзя переносить далеко от того места, где вы его увидели. Встретив слетка, просто пройдите мимо. В большинстве случаев с ним все в порядке. Не надо его трогать, а тем более "спасать" и уносить домой", – заключили в департаменте.
Ранее москвичам рассказали, как правильно ухаживать за пернатыми питомцами. Ветеринары рекомендуют выбирать чистые корма, а также добавлять в рацион птиц свежие овощи и фрукты.
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