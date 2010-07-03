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14:18

Земляной редут 1812 года благоустроят и откроют для посетителей в ТиНАО

город культура благоустройство

14:18

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Земляной редут времен Отечественной войны 1812 годы благоустроят и откроют для свободного посещения в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"До настоящего момента уникальный редут находился на территории частного владения и был недоступен для граждан", – пояснили в ведомстве, отметив, что Мосгорнаследию удалось договориться с собственником и вскоре историческое сооружение смогут осмотреть все желающие.

Как уточнили специалисты, земляной редут расположен в Троицком административном округе и примыкает к восточной окраине села Красное. Он был возведен во время Тарутинского марш-маневра. Эту военную операцию русская армия совершила с 2 сентября по 9 октября 1812 года, чтобы занять выгодное стратегическое положение, дать солдатам отдых после ухода из Москвы и не позволить наполеоновским войскам двинуться на Санкт-Петербург.

По данным Мосгорнаследия, редуту 1812 года присвоен статус объекта культурного наследия, он признан уникальным памятником военной археологии на территории столицы. "Конечно, хотелось добиться возможности его экспонирования, чтобы все желающие могли приехать и посмотреть на сооружение, созданное русскими солдатами два века назад", – цитирует Агентство "Москва" главу ведомства Алексея Емельянова.

Редут обнаружили в ходе археологических исследований в 2006 году. "Тогда специалисты сняли топографический план, сделали фотофиксацию, нашли 18 кованых обойных гвоздей и бронзовую ручку от мебели", – рассказал глава Мосгорнаследия. По словам Емельянова, вначале эксперты полагали, что редут был возведен французскими войсками, но потом выяснилось, что его построили русские военные.

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город культура благоустройство

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