На Страстном бульваре покажут снимки о заповедных территориях

В центре столицы 8 июня начнет работу новая фотовыставка. Она посвящена особо охраняемым природным территориям страны.
Экспозиция "Бульвар особо охраняемых природных территорий" будет до конца года украшать Страстной бульвар. Фотоработы будут знакомить москвичей и гостей столицы с заповедниками и национальными парками России – от Дальнего Востока до Калининграда.
"Редкие виды животных, уникальные природные ландшафты, волонтерские проекты, многовековые памятники истории и культуры, традиционный образ жизни малочисленных коренных народов и другие темы нашли отражение в серии уникальных фотоснимков", – говорится на сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Снимки сделаны в национальных парках "Орловское полесье", "Угра", "Смоленское поозерье", "Себежский", "Валдайский", заповедниках "Опукский", "Утриш", "Кивач" и других.
Ранее на Никитском бульваре открылась фотовыставка "Москва любит "Автодор", она посвящена деятельности ГБУ "Автомобильные дороги". Цель проекта – раскрыть горожанам человеческий труд дорожников, который в обыденные дни далеко не все замечают. Посмотреть уникальные фотографии можно до 26 июня.
Этим летом в столичных парках пройдут тысячи культурных мероприятий. После комплексного благоустройства первый летний сезон открывают пять обновленных парков: зона отдыха "Левобережный", Терлецкая дубрава, Ходынское поле, Ландшафтный парк "Митино" и Парк 50-летия Октября.
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