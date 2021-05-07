Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла на Красной площади. В ней приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов.
В тренировке задействовали более 12 тысяч военнослужащих. Это офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ. Впервые в параде принял участие расчет военной полиции из Центрального военного округа.
В генеральной репетиции участвовали легендарные танки Т-34, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитная ракетная система С-400, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс".
В завершение генеральной репетиции в небе над Москвой пролетели вертолеты Ми-26, Ми-8, ударные вертолеты Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н и шесть штурмовиков Су-25, которые выпустили дым в цветах российского флага.
Парад Победы пройдет 9 мая на Красной площади в 10:00.
Военная техника проехала Большую Садовую улицу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: