Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла на Красной площади. В ней приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов.

В тренировке задействовали более 12 тысяч военнослужащих. Это офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ. Впервые в параде принял участие расчет военной полиции из Центрального военного округа.

В генеральной репетиции участвовали легендарные танки Т-34, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитная ракетная система С-400, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс".

В завершение генеральной репетиции в небе над Москвой пролетели вертолеты Ми-26, Ми-8, ударные вертолеты Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н и шесть штурмовиков Су-25, которые выпустили дым в цветах российского флага.

Парад Победы пройдет 9 мая на Красной площади в 10:00.