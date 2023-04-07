Реконструкцию районного центра "Место встречи Звездный" завершили в Москве

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На западе Москвы завершили реконструкцию многофункционального общественного центра "Место встречи Звездный". Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"При реконструкции был максимально сохранен узнаваемый исторический облик четырехэтажного кинотеатра общей площадью более 6 тысяч квадратных метров, построенного в 1974 году на проспекте Вернадского", – отметил заммэра.

Бочкарев уточнил, что после реконструкции районный центр отвечает всем актуальным потребностям москвичей. Основной упор был сделан на культурно-просветительские и досуговые функции пространства. Кроме того, эксперты проанализировали целевую аудиторию. Наиболее частыми посетителями указанного комплекса могут быть жители ближайших домов, студенты ведущих вузов и сотрудники бизнес-центров, находящиеся на территории района.

Он пояснил, что во время проведения работ специалистами были заменены ветхие несущие строительные конструкции, выполнены перестройка помещений, обновлено остекление первого этажа, восстановлена геометрическая облицовка фасадов здания из металлических кассет, которую дополнили архитектурной подсветкой.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сказал, что была проведена итоговая комплексная проверка, по итогу которой комитет оформил заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации. В настоящее время инвестор может подготовить необходимые документы для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Войстратенко уточнил, что подземный уровень районного центра предназначен для супермаркета, помещения бытовых услуг, охраны, администрации и персонала.

"На первом этаже разместятся рестораны и кафе, магазины непродовольственных товаров, салоны красоты. Верхние этажи займут торговые галереи и помещения культурно-досуговой направленности", – добавил председатель Мосгосстройнадзора.

По его словам, при реконструкции районного центра был соблюден принцип безбарьерной среды, а также установлены современные системы пожарной безопасности. В здании установили два эскалатора, пять лифтов, четыре лестницы. Территорию рядом с "Звездным" обустроили малыми архитектурными формами, вазонами с цветниками. Для автомобилистов доступна городская парковка.

Войстратенко отметил, что все этапы работ в здании бывшего кинотеатра проходили под надзором комитета. Специалисты провели больше десяти проверок с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз.

"Эксперты оценивали качество строительных конструкций и материалов, инженерных систем и оборудования с помощью комплекса лабораторно-инструментальных исследований", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве готовится к открытию после реконструкции современный многофункциональный центр "Баку".

После открытия "Баку" станет одним из районных центров "Место встречи". Площадь отремонтированного здания увеличится почти в три раза. Кинотеатр на 285 мест появится на четвертом этаже здания. Там будет пять залов с анатомическими креслами.



"Мой район. Обратная связь": центр "Место встречи Янтарь" открылся в районе Преображенское

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!