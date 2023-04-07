Более 50 тысяч новых адресов появилось в Москве с начала 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала текущего года в Москве 52 тысячи объектов получили новые адреса. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

"Информация о новых объектах вносится в адресный реестр объектов недвижимости города Москвы. В настоящий момент в нем содержится почти шесть миллионов адресов, 5,3 миллиона из которых присвоено квартирам и нежилым помещениям", – рассказал Гаман.

Больше всего новых адресов в этом году появилось в ТиНАО – порядка 15 тысяч. 7,5 тысячи адресов присвоили объектам на юге Москвы, еще шесть тысяч – на западе. Отмечается, что адреса присваиваются не только квартирам и нежилым помещениям, но также земельным участкам и машиноместам.

Как в свою очередь уточнил гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев, большинство (40 тысяч) из внесенных в реестр с начала года адресов приходится как раз на квартиры и нежилые помещения. Адреса зданий и земельных участков зарегистрировали около трех тысяч раз, а машиномест – восемь тысяч.

Ранее сообщалось, что в Москве за первый квартал 2023 года ввели 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 2 миллиона "квадратов" жилья. Лидирует по вводу новой недвижимости юг столицы.



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