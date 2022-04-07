Подземный переход построят на Ереванской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомархитектура согласовала проект подземного перехода через железную дорогу на Ереванской улице в столичном районе Царицыно. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Наземные павильоны оформят довольно интересно. Это будут легкие металлические конструкции с максимальным остеклением, которое будет дополнено ламелями под дерево", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Оформление подземной части будет выполнено просто: при отделке используют гранит и штукатурку. Протяженность перехода составит 100 метров. Он пройдет под Каспийской улицей и путями Курского направления МЖД. На объекте предусмотрят три лифта для маломобильных граждан.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в текущем году в столице планируется капитально отремонтировать девять подземных пешеходных переходов. Специалисты приведут в порядок лестницы и инженерные коммуникации. Работы будут идти при частичном перекрытии проходов.