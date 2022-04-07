На территории спорткомплекса "Авангард" появятся детские и спортивные площадки

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура

На территории спортивного комплекса "Авангард" специалисты оборудуют две детские площадки и четыре площадки для занятий спортом. Работы пройдут в рамках благоустройства, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Детские площадки расположатся недалеко от главного входа со стороны шоссе Энтузиастов, к западу от главной аллеи.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Михаил Никифоров отметил, что одна площадка будет предназначена для детей в возрасте от 6 до 10 лет, а вторая – для ребят от 10 до 17 лет.

"Их площадь составит 493 и 740 квадратных метров соответственно. Обязательный элемент для малышей – песочницы, в которых им нравится играть и строить замки. Кроме того, на площадке установят качалки на пружинах с лошадками и в виде своеобразных гнезд, а также более традиционные качели-лодочки", – приводятся в материале слова Никифорова.

Для подростков предназначено более сложное игровое и динамическое оборудование. На площадке разместят полосы препятствий, а также карусели и спортивные снаряды. Резиновое покрытие позволит смягчать удары при возможном падении.

"Для тех, кто любит спорт и хочет поддерживать хорошую физическую форму, в спорткомплексе "Авангард" обустроят площадки для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис. Все они будут оборудованы на месте существующих", – уточнил Никифоров.

На площадках поставят скамейки и урны, а также разобьют цветники.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столичном районе Перово началась инженерная подготовка к благоустройству территории спортивного комплекса "Авангард". Специалисты восстановят футбольное поле, приведут в порядок трибуны и оборудуют различные спортивные площадки, в том числе полосу препятствий, памп-трек и скейт-парк. В составе спорткомплекса появится площадь с амфитеатром, где можно будет проводить соревнования и праздничные мероприятия, а также сухой фонтан. Территорию озеленят: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

