Движение на участке улицы Забелина ограничат с 11 по 16 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта на участке улицы Забелина в центре Москвы ограничат в ночное время с 11 по 16 апреля в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
"С 11 по 13 апреля с 01:30 до 05:30 на участке улицы Забелина в районе дома 1/2 на Солянке частично ограничат движение по одной полосе", – говорится в сообщении.
На том же участке с 14 по 16 апреля в это же время будет частично ограничено движение с сохранением проезда по одной полосе за счет обустройства на проезжей части временных уширений, уточнили в департаменте.
Ранее сообщалось, что движение автомобилей ограничат на нескольких участках Вельяминовской улицы. Изменения вступят в силу с 10 апреля и продлятся до 25 июня. Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, перекрытия необходимы в связи со строительными работами.
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