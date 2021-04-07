Движение на участке улицы Забелина ограничат с 11 по 16 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на участке улицы Забелина в центре Москвы ограничат в ночное время с 11 по 16 апреля в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"С 11 по 13 апреля с 01:30 до 05:30 на участке улицы Забелина в районе дома 1/2 на Солянке частично ограничат движение по одной полосе", – говорится в сообщении.

На том же участке с 14 по 16 апреля в это же время будет частично ограничено движение с сохранением проезда по одной полосе за счет обустройства на проезжей части временных уширений, уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей ограничат на нескольких участках Вельяминовской улицы. Изменения вступят в силу с 10 апреля и продлятся до 25 июня. Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, перекрытия необходимы в связи со строительными работами.