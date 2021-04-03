Движение транспорта частично ограничат на Вельяминовской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На нескольких участках Вельяминовской улицы ограничат движение автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Изменения вступят в силу с 10 апреля и продлятся в совокупности до 25 июня. Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, перекрытия необходимы в связи со строительными работами.
Так, с 10 по 28 апреля движение будет ограничено на участке улицы Вельяминовская в районе владения 34. Занята будет одна полоса, также временно ликвидируют парковочное пространство. С 29 апреля по 26 мая рабочие перекроют часть Вельяминсковской улицы в районе владения 7, корпус 17а по Семеновской площади.
Также постепенно ограничат движение еще на двух участках: в районе владения 32, корпус 1 и в районе владения 7, корпус 17 по Семеновской площади с 26 мая по 10 июня и с 11 по 25 июня соответственно.
Ранее в феврале ввели ограничение на движение по дублеру Ломоносовского проспекта. Участок трассы закрыли до 10 июля текущего года в связи с проведением инженерных работ.
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