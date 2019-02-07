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09:38

Учебный центр "Моих документов" подготовил около 50 тысяч специалистов

город

09:38

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тренеры московского учебного центра офисов "Мои документы" разработали для обучения более 60 очных курсов и свыше 110 дистанционных. За четыре года участниками программы стали около 50 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Правило столичных многофункциональных центров – все новички обязательно проходят обучение. На этом этапе им объясняют принципы работы, учат не только разбираться в предоставлении услуг, но и не забывать о клиентоориентированности. Те, кто уже работают в центрах, регулярно изучают нововведения в законодательстве и повышают квалификацию.

Учебный центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00, а занятия проводят 14 профессиональных тренеров. Все тренинги делятся на продуктовые (сотрудников учат оказывать услуги и работать в программах) и сервисные (обучение клиентоориентированному сервису, поведению в стрессовых ситуациях).

"Обязанность команды учебного центра – обучить сотрудников так, чтобы "Мои документы" не только оправдывали ожидания москвичей, но и предвосхищали их", – рассказала руководитель учебного центра Александра Локштанова.

Важным для центра стал запуск проекта "Искренний сервис". Речь идет об умении смотреть на ситуацию с позиции клиента и решать задачи с точки зрения его интересов, превосходя ожидания. Сотрудники делают для клиентов больше, чем положено по инструкции во всем – начиная с искренней улыбки и заканчивая неподдельным вниманием и заботой. После старта проекта количество положительных отзывов в адрес сотрудников значительно увеличилось, и сегодня 97 процентов посетителей довольны обслуживанием.

В настоящее время в столице действуют 129 центров госуслуг "Мои документы" (125 обычных, два – в ТиНАО и два флагманских в ЦАО и ЮЗАО). Помимо этого, в 19-ти поселениях на новых территориях города открыты пункты приема и выдачи документов, а также работает мобильный офис. Ежедневно московские центры посещают более 70 тысяч человек.

город

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