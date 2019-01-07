Десять православных храмов построят в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 30 новых православных храмов появится в столице к концу 2021 года. Десять из них построят уже в этом году, сообщили в пресс-службе московского департамента градостроительной политики.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, "в 2019 году завершится строительство десяти храмовых комплексов, в 2020 году их станет больше еще на десять". Кроме того, в 2021 году в городе построят еще десять храмов, добавил Левкин.

Как рассказал глава департамента, по соседству с новыми православными храмами разобьют небольшие парки и скверы с лавочками. Поблизости также обустроят детские площадки, передает Агентство "Москва". А в специальных пристройках на территории самих храмов будут работать воскресные школы и кружки.

Левкин подчеркнул, что строительство храмовых комплексов в столице ведется исключительно на пожертвования граждан. По этой причине сроки окончания строительных работ можно назвать лишь приблизительно, пояснил он. Ранее для сбора средств был создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов Москвы, напомнили в пресс-службе департамента.

Ранее сообщалось, что участниками рождественских богослужений в 500 храмах столицы в этом году стали около 1 миллиона человек. Безопасность в рождественскую ночь обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.