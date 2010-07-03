Москвичам порекомендовали отложить поездки на авто из-за непогоды

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Московским водителям порекомендовали отложить поездки до 20:00 из-за заторов на дорогах и плохой погоды. Об этом в Twitter пишет Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Факт: если целый день дождь, то в вечерний час пик обязательно будут затруднения на дороге", – сообщает ЦОДД.

Сейчас особенно сильные заторы отмечаются в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД . Автомобилистам рекомендовано отложить поездки до 20:00.

Хотя в середине недели Москву накрыли дожди, к выходным погода улучшится. В воскресенье температура воздуха прогреется до 11 градусов тепла, а это на 6-7 градусов выше климатической нормы. При этом в четверг, пятницу и субботу столбики термометров будут на уровне 5-7 градусов выше нуля.

Ряд улиц в центре столицы перекроют 7 ноября из-а торжественного марша по случаю 78-й годовщины военного парада на Красной площади. В разное время будут перекрыты Ильинка, Варварка и площадь Васильевский спуск. Движение автомобилей также ограничат по Моховой улице и Петровке.