На ВДНХ расскажут о портняжном рынке услуг XX века

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильоне "Космос" на ВДНХ 9 ноября прочитают лекцию "Именитые поставщики портняжного рынка услуг XX века". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Фотограф-этнограф Алла Соловская расскажет посетителям об истории успеха легендарных отечественных и иностранных портных.

Также слушатели узнают об Августе Бризаке и о сестрах Калло. Лекция пройдет в рамках цикла "Поставщик Москвы: история в лицах". Она рассчитана на слушателей самых разных возрастов.

"Портняжное дело динамично развивалось во времена правления Николая II. Тогда каждый портной стремился получить звание поставщика императорского двора. Интерес к портняжному делу оказал большое влияние на развитие этого ремесла", – говорится в сообщении.

Лекция начнется в 13:00. Вход бесплатный, однако нужно заранее пройти регистрацию на сайте департамента по конкурентной политике.

В октябре на ВДНХ слушателям в рамках программы рассказали о поставщике императорского двора Альфонсе Ралле. В середине XIX века он открыл мыло-парфюмерную фабрику на Вятской улице.

Проект "Поставщики Москвы: история в лицах" был запущен в 2018 году. Цикл лекций призван рассказать жителям столицы о том, как была устроена промышленность дореволюционной России и кем были люди, которые ее развивали. Организаторами проекта выступают департамент по конкурентной политике и музей предпринимателей, меценатов и благотворителей.

