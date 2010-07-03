На ВДНХ расскажут о портняжном рынке услуг XX века

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В павильоне "Космос" на ВДНХ 9 ноября прочитают лекцию "Именитые поставщики портняжного рынка услуг XX века". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Фотограф-этнограф Алла Соловская расскажет посетителям об истории успеха легендарных отечественных и иностранных портных.
Также слушатели узнают об Августе Бризаке и о сестрах Калло. Лекция пройдет в рамках цикла "Поставщик Москвы: история в лицах". Она рассчитана на слушателей самых разных возрастов.
"Портняжное дело динамично развивалось во времена правления Николая II. Тогда каждый портной стремился получить звание поставщика императорского двора. Интерес к портняжному делу оказал большое влияние на развитие этого ремесла", – говорится в сообщении.
Лекция начнется в 13:00. Вход бесплатный, однако нужно заранее пройти регистрацию на сайте департамента по конкурентной политике.
В октябре на ВДНХ слушателям в рамках программы рассказали о поставщике императорского двора Альфонсе Ралле. В середине XIX века он открыл мыло-парфюмерную фабрику на Вятской улице.
Проект "Поставщики Москвы: история в лицах" был запущен в 2018 году. Цикл лекций призван рассказать жителям столицы о том, как была устроена промышленность дореволюционной России и кем были люди, которые ее развивали. Организаторами проекта выступают департамент по конкурентной политике и музей предпринимателей, меценатов и благотворителей.
"Это наш город": второй сезон лекций "Поставщики Москвы: история в лицах" начнется на ВДНХ
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