Сергунина рассказала о проектах победителей московского конкурса "Про мой район"

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

В Москве подвели итоги четвертого детского творческого конкурса "Про мой район". Участники в возрасте от 4 до 17 лет поделились собственными рассказами, видеороликами, рисунками и маршрутами авторских экскурсий, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Победителями и призерами стали 104 человека. Церемония прошла в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" на площадке программы "Мой район" в парке 50-летия Октября.

"Юные москвичи прислали на конкурс больше 7,8 тысячи творческих проектов. Работы посвящены защитникам Отечества и их подвигам, любимым местам родных районов, семейным историям и традициям", – подчеркнула Сергунина.

Заявки принимались с 1 июня по 31 июля в возрастных категориях от 4 до 7 лет, от 8 до 11, от 12 до 14 и от 15 до 17.

Всего в конкурс вошли 5 основных номинаций, в одной из которых участники рисовали городские пейзажи со зданиями, парками, скверами, улицами, набережными и спортплощадками. В другой они составляли интересные маршруты по Москве.

В новой номинации "Сильный, смелый медведь белый" участники показали белого медведя Терпея из Московского зоопарка. Опеку над ним в этом году взяла программа "Мой район".

Кроме того, победители были определены и в специальных номинациях. Категория "Поддержка защитников Отечества" объединила работы, которые посвящены героям Великой Отечественной войны и участникам СВО, а в номинации "Особый взгляд" лауреатов назвали партнеры конкурса.

В состав жюри были включены деятели культуры, спортсмены, лидеры креативных индустрий и представители творческих профессий. Среди них значатся двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, главный редактор "Детского радио" Елена Бондаренко, экскурсовод и создатель проекта "Гуляем по Москве" Евгений Степанов.

Победители получили гаджеты, билеты в культурные учреждения, книги, наборы для рисования, конструкторы и настольные игры.

Ранее стал известен список претендентов на соискание премии имени Корнея Чуковского. В него вошли 87 произведений, представляющих разные жанры. При этом всего было получено около 580 работ из 95 городов.

Жюри определит короткий список и объявит победителей в шести номинациях. Еще одного лидера определят москвичи в проекте "Активный гражданин".

