Телеканал Москва 24 поздравит москвичей и гостей столицы с Днем города

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
10 сентября телеканал Москва 24 при поддержке платежной системы "Мир" поздравит жителей и гостей столицы с Днем города: около дома 3 на Тверской улице перед гостями праздника выступят артисты самых разных жанров.
С 12:00 до 18:00 пройдут выступления скрипача Данилы Луковкина и брасс-квинтета музыкантов оркестра Большого театра, участников шоу "Голос" Натальи Тереховой и Ива Набиева. Для москвичей также выступит дуэт аккордеонисток "ЛАРГО".
Кроме того, в центре Москвы впервые прозвучат песни из известных кинолент СССР в исполнении оперных звезд Большого театра и музыкального театра имени Н. Сац – Ульяны Бирюковой, Дениса Болдова и Анастасии Лерман. Вечерняя программа откроется выступлением исполнительницы GAYANA. Для горожан также споют Виктория Дайнеко, группа "Фабрика", а в 21:00 на сцену выйдут "Градусы", выступление которых можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала Москва 24.
С 19:00 до 22:00 зрители телеканала смогут посмотреть концерт в прямом эфире на сайте и в официальном сообществе Москвы 24 в соцсети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что в честь Дня города мероприятия организуют во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования станут 19 площадок и многочисленные парки, музеи, учреждения культуры. В общей сложности в столице пройдет около 200 крупных праздничных мероприятий.
Так, грандиозный фестиваль с участием популярных артистов состоится в парке "Музеон" 10–11 сентября, а на сцене нового ландшафтного парка на Павелецкой площади пройдет концерт классической музыки.
Концерты, фестивали, театральные и спортивные шоу пройдут на День города
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