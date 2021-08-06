В Москве завершился дорожный ремонт на Садовом кольце

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В Москве завершен дорожный ремонт на Садовом кольце, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Асфальтобетонное покрытие заменили на 30 участках магистрали общей площадью более 549 тысяч квадратных метров. В их числе:



Садовая-Спасская улица;

Садовая-Каретная улица;

Самотечная эстакада;

Смоленский бульвар;

Зубовский бульвар;

Зубовская площадь;

Крымский мост;

Валовая улица;

Таганский тоннель.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в столице в рамках подготовки к зиме ежегодно ведется ремонт дорог. В текущем году отремонтируют порядка 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Бирюков добавил, что наиболее удобны для ремонта летние месяцы, поскольку при низком трафике можно быстрее привести дороги в порядок.

Ранее сообщалось, что власти Москвы построят еще 56 километров дорог до конца года. Об этом заявил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев, добавив, что в нынешнем году также планируют завершить работу над пятью транспортными сооружениями.