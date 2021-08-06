Стартовало проектирование моста через Москву-реку в Береговом проезде

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Начались работы по проектированию моста через Москву-реку в районе Берегового проезда, сообщает глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На конкурсе определились с подрядной организацией на выполнение проектно-изыскательских работ. Мост обеспечит выезд из района Филевский Парк на Звенигородское шоссе.

По техническому заданию в проектной документации необходимо предусмотреть строительство мостового сооружения через Москву-реку в створе Берегового проезда. Его протяженность составит 390 метров, ширина – под 2–3 полосы движения в каждом направлении.

Также запланировано возведение эстакады от мостового сооружения за перекресток Проектируемого проезда №2017. Протяженность эстакады – 280 метров, ширина – по 2 полосы движения в каждом направлении.

Предусмотрено возведение съезда с моста через Москву-реку на Береговой проезд. Кроме этого, предстоит запроектировать реконструкцию инженерных коммуникаций и примыкающих участков улично-дорожной сети.

Ранее сообщалось, что в столице идет строительство пяти новых мостов через Москву-реку, еще семь находятся на стадии проектирования.

Также продолжится строительство развязок на МКАД. Остались работы на пересечении кольцевой автодороги с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней, Алтуфьевским и Осташковским шоссе. Работы над последними двумя закончат в 2023 и 2024 году соответственно. Кроме того, продолжится создание системы хордовых магистралей и рокады.

За последние 10 лет в Москве построили тысячи километров дорог, около 300 мостов, тоннелей и эстакад, а также 254 пешеходных перехода.