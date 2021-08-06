Стартовало проектирование моста через Москву-реку в Береговом проезде

12:03
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Начались работы по проектированию моста через Москву-реку в районе Берегового проезда, сообщает глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
На конкурсе определились с подрядной организацией на выполнение проектно-изыскательских работ. Мост обеспечит выезд из района Филевский Парк на Звенигородское шоссе.
По техническому заданию в проектной документации необходимо предусмотреть строительство мостового сооружения через Москву-реку в створе Берегового проезда. Его протяженность составит 390 метров, ширина – под 2–3 полосы движения в каждом направлении.
Также запланировано возведение эстакады от мостового сооружения за перекресток Проектируемого проезда №2017. Протяженность эстакады – 280 метров, ширина – по 2 полосы движения в каждом направлении.
Предусмотрено возведение съезда с моста через Москву-реку на Береговой проезд. Кроме этого, предстоит запроектировать реконструкцию инженерных коммуникаций и примыкающих участков улично-дорожной сети.
Ранее сообщалось, что в столице идет строительство пяти новых мостов через Москву-реку, еще семь находятся на стадии проектирования.
Также продолжится строительство развязок на МКАД. Остались работы на пересечении кольцевой автодороги с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней, Алтуфьевским и Осташковским шоссе. Работы над последними двумя закончат в 2023 и 2024 году соответственно. Кроме того, продолжится создание системы хордовых магистралей и рокады.
За последние 10 лет в Москве построили тысячи километров дорог, около 300 мостов, тоннелей и эстакад, а также 254 пешеходных перехода.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: