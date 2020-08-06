Дептранс запустит голосование по вопросу закрытия монорельса в Москве

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В Москве пройдет открытое голосование среди жителей, которое определит решение о закрытии или модернизации монорельсовой дороги в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Приглашаем всех жителей города высказать свою точку зрения о дальнейшей судьбе монорельса. На сайте transport.mos.ru в ближайшее время появится раздел, где опубликуем подробную информацию о данном виде транспорта, перечислим все аргументы за и против и дадим возможность москвичам проголосовать", – рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что монорельс существует уже 16 лет. За последние годы его пассажиропоток серьезно снизился – с 4,7 миллиона пассажиров в 2015 году до 1,5 миллиона жителей в 2019 году. Примерно столько МЦК перевезло за три рабочих дня на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что московский монорельс, проходящий от станции "Тимирязевская" до улицы Эйзенштейна, планируют закрыть из-за его низкой экономической эффективности.