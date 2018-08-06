Вадим Кумин встретился с жителями Зябликово для решения проблем с ремонтом домов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин встретился жителями района Зябликово для решения проблемы качества текущего ремонта жилых домов, а также благоустройства дворовых территорий.

Как передает Агентство "Москва", местные жители обратили внимание кандидата на необходимость расширения стоянки для автомобилей рядом с домом и организации проезда машин. Также горожане отметили, что без учета мнения местных жителей был построен магазин "Пятерочка", где в шаговой доступности от школы продают табачные изделия и алкоголь.

В свою очередь Кумин подчеркнул, что необходимо создать единую программу по улучшению жилищных условий москвичей, а также выяснить, куда были потрачены деньги на некачественно проведенный текущий ремонт.

Ранее Вадим Кумин встретился с москвичами для решения проблем долевого строительства. Кумин пообещал обманутым дольщикам, в случае победы на выборах мэра Москвы, решить их проблему максимально оперативно.

Также в начале августа Вадим Кумин провел встречу с жителями района Нагорный и обсудил проблемы, связанные со строительством многоэтажных жилых комплексов. Он подчеркнул, что собирается помогать жителям города в решении вопросов о строительстве многоэтажек.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".