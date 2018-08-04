Кандидат в мэры Вадим Кумин обсудил с москвичами проблемы долевого строительства

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин встретился с москвичами для решения проблем долевого строительства.
"Те, кто являются обманутыми дольщиками – это ядро и это ситуация, которая требует немедленного решения. Это те москвичи, которым нужна поддержка прямо сейчас. Мой план говорит о том, что эта тема должна быть решена безусловно и очень быстро", – сказал он на встрече, передает Агентство "Москва".
Кумин также пообещал обманутым дольщикам, в случае победы на выборах мэра Москвы, решить их проблему максимально оперативно.
Ранее в начале августа Вадим Кумин провел встречу с жителями района Нагорный и обсудил проблемы, связанные со строительством многоэтажных жилых комплексов.
Кумин назвал точечную застройку "бичом современной Москвы". Он подчеркнул, что собирается помогать жителям города в решении вопросов о строительстве многоэтажек.
Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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