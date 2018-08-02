Кумин встретился с жителями района Нагорный для решения проблем точечной застройки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кандидат в мэры Москвы от партии КПРФ Вадим Кумин провел встречу с жителями района Нагорный и обсудил проблемы, связанные со строительством многоэтажных жилых комплексов. Об этом передает Агентство "Москва".

"Точечная застройка – бич современной Москвы. Город должен самостоятельно брать ответственность на себя и не перекладывать эту ответственность на коммерческие фирмы, выбранные кем-то", – заявил Кумин.

Он подчеркнул, что собирается помогать жителям города в решении вопросов о строительстве многоэтажек.

"Москвичи должны смело заявить, что их не устраивает. И на выборах я, как кандидат, буду всячески этот вопрос поднимать в ежедневном режиме. Власть должна слышать голос жителей", – отметил кандидат.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".