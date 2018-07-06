Москва стала второй по уровню развития транспортного комплекса в мире – МГУ

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Среди ведущих столиц мира по уровню развития транспортного комплекса Москва и Лондон разделили между собой второе и третье места. Об этом говорится в результатах исследования группы ученых МГУ им. М.Ломоносова.



Как сообщается на сайте университета, в 2010-2017 годах был отмечен опережающий рост индекса для российской столицы по сравнению с другими мегаполисами.

"В 2017 году Москве удалось разделить 2 и 3 места с Лондоном, поднявшись с восьмого места в рейтинге 2010 года", – говорится в сообщении.

За период, который рассматривали исследователи, были улучшены позиции Москвы по основным показателям качества и доступности транспортных услуг.

В российской столице улучшились показатели безопасности дорожного движения, и негативного влияния транспорта на окружающую среду.

Специалисты рассчитали индекс на основе статистических данных из открытых источников, а также из информационных систем национальных и муниципальных органов управления.



Исследователи рассматривали десять наиболее близких друг к другу мегаполисов: Москва, Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк, Токио, Шанхай, Сингапур, Гонконг, Мехико и Стамбул.

В пятерку лидеров рейтинга российских городов также входят Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород и Екатеринбург.